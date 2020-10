Coprifuoco in Lombardia, Burioni ironizza su Twitter: «Metronotte sono noti untori del Covid»

Roberto Burioni non condivide la proposta della Lombardia di istituire il coprifuoco dalle 23 alle 5 a partire da giovedì. «Di fronte a numeri drammatici - scrive il virologo in un tweet - in Lombardia proposta di coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamente che il maggior veicolo di contagio sono i metronotte». L'ironia del Professore di Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano sembra voler sottolineare l'insufficienza della misura in una regione dove il contagio segue ormai un andamento esponenziale.

Di fronte a numeri drammatici, in Lombardia proposta di coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamente che il maggior veicolo di contagio sono i metronotte. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) October 19, 2020

