Anna Zagolin morta a 50 anni, due anni fa l'ischemia che l'ha resa tetraplegica: era operatrice sociosanitaria

PADOVA - Il mondo della sanità piange Anna, donna generosa e sfortunata, la cui malattia ha creato però una rete solidale che le ha consentito di vivere, circondata dall'affetto di tante persone, ben oltre quanto i sanitari potevano prevedere. Si è spenta giovedì in ospedale a Schiavonia Anna Zagolin, 50 anni, operatore sociosanitario dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, vittima di una grave ischemia che l'ha costretta a vivere per oltre due anni attaccata a un respiratore prima in ospedale e poi a casa, circondata dall'affetto della mamma e dei fratelli.

Malore improvviso durante la sagra, Mariarosa Turturiello muore a 23 anni: choc a Salerno

Guido, che viveva in casa con lei, racconta: «L'ischemia midollare che nell'estate 2021 l'ha colpita è stata un fulmine a ciel sereno e l'ha resa tetraplegica. Ci siamo subito rimboccati le maniche e le siamo stati vicini, assistendola anche grazie ad una bella rete di persone. Anna era vigile e lucida, riuscivamo a comunicare tranquillamente, lei poteva fare qualsiasi cosa con la testa e anche da inferma il suo pensiero era il prossimo. Non l'ho mai sentita lamentarsi in generale, neanche in questi due anni, nemmeno un segno di rabbia, mai una volta. Ogni tanto c'erano controlli in ospedale - prosegue -. L'ultima volta che è entrata doveva semplicemente fare poche cose per piccole complicanze, ma ha contratto delle infezioni e non è più riuscita a venirne fuori, la sua fragilità l'ha messa in pericolo e dopo tre mesi ci ha lasciati».

Un malore improvviso stronca la giovane vita di Elena Bobeva, 14 anni. Aveva appena dato gli esami di terza media

Anna Zagolin da anni era operatrice sociosanitaria all'ospedale civile di Padova e prima in una delle Rsa del Configliachi sempre nel capoluogo.