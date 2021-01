Un sopravvissuto al disastro di Aberfan è morto dopo aver contratto il Covid-19. A nove anni Bernard Thomas è stato salvato dalle macerie della scuola elementare di Pantglas dopo una delle più grandi tragedie della storia gallese. Un totale di 144 persone furono uccise nel disastro del 21 ottobre 1966, dopo che migliaia di tonnellate di liquame di carbone scivolarono da una discarica. Di questi 116 erano alunni della scuola primaria. Cinquant'anni dopo, a Bernard fu diagnosticato uno stress post-traumatico. L'uomo aveva detto in tv che «sentiva ancora le urla dei bambini».

Aberfan survivor Bernard Thomas dies at 63 after contracting Covid-19 https://t.co/o7KRJ2ebhg — BBC News (UK) (@BBCNews) January 9, 2021

Rendendo omaggio a Thomas, 63 anni, morto mercoledì, suo fratello Andrew ha dichiarato alla BBC: «Bernard era un vero personaggio e la sua morte è stata uno choc per noi come famiglia e per la comunità di Aberfan. Non possiamo essere sicuri dove abbia preso il virus, ma il 21 dicembre aveva un appuntamento oculistico all'ospedale Royal Glamorgan. Pochi giorni dopo si è ammalato ed è rislutato positivo. Abbiamo parlato regolarmente al telefono e ci ha detto che stava migliorando. Ma mercoledì mattina si è tolto la maschera per fare colazione e 10 minuti dopo aver mangiato è collassato».

Covid a Urbino, focolaio in ospedale: 21 tra medici e infermieri positivi, chiusi due reparti

Cosenza, suicida il responsabile delle vaccinazioni anti Covid. Si è buttato dal balcone di casa

Covid Abruzzo, morto infermiere dell'ospedale di Ortona: si era contagiato durante il turno

Ultimo aggiornamento: 16:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA