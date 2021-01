Cosenza, suicida il responsabile delle vaccinazioni anti Covid. Si è buttato dal balcone di casa

Il responsabile della vaccinazione anti coronavirus sul personale ospedaliero a Cosenza, Lucio Marrocco, si è suicidato ieri sera intorno alle 22 lanciandosi dal balcone della casa in cui viveva con la famiglia. Un vero choc per la città calabrese e per l'ospedale, dove il medico si stava occupando dei vaccini anti Covid a colleghi, infermieri e operatori sanitari.

Marrocco, sposato con una collega medico, aveva 56 anni ed era direttore dell'Unità operativa complessa prevenzione e protezione ambientale dell'Azienda ospedaliera di Cosenza che nei giorni scorsi aveva organizzato le fasi della campagna di vaccinazione contro il Covid-19 negli ospedali di Cosenza e Rogliano. Stando a quanto scrivono i media locali, da qualche tempo soffriva di depressione, peggiorata negli ultimi mesi di pandemia.

