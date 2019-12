A Liliana Segre la medaglia d'oro della Croce Rossa: «Voi volontari siete dei giusti»

Le senatrice a vitaha ricevuto la medaglia d'oro al merito dellanel corso dell'evento Jump promosso dall'organizzazione a Milano. «Voi avete scelto tutti di essere dei giusti - ha detto la senatrice a vita, ritirando il riconoscimento sul palco - Sono così fortunata, felice e onorata che, lasciando indietro per sempre e spero in gran parte gli ingiusti, oggi sono qua con i giusti e vorrei ringraziarvi uno per uno e stringervi la mano uno per uno. Perché essere vicino ai giusti dà quel senso della vita per cui non per niente sono stata risparmiata».Liliana Segre ha poi aggiunto che «essere qui in mezzo a voi mi fa per forza di cose fare un confronto. Ho conosciuto gli ingiusti, dei medici che avevano dimenticato il giuramento di Ippocrate, persone che avevano scelto il male perché era più comodo non ribellarsi, far finta di non vedere, obbedire agli ordini. Quando sono diventata matura, ho capito che di queste persone non avevo più paura, ma che le giudicavo col pensiero e nel ricordo, ma in fondo a me c'era il senso di pena, e questo voleva dire avere raggiunto una serenità anche grazie alla mia famiglia».«Provare pena per gli ingiusti e verso quei milioni di persone che con indifferenza avevano fatto dell'Europa un mondo spaventoso in cui gli eletti erano pochi, pochi quelli che avevano fatto una scelta diversa - ha concluso -. Questo pensiero ha assunto piano piano una importanza diversa, cioè quella di sottolineare e tenere alto l'impegno dei giusti». A consegnare la Medaglia d'oro alla senatrice a vita è stato il presidente della Croce Rossa italiana, Francesco Rocca, «in segno di apprezzamento e riconoscenza verso Liliana Segre, per essere portatrice di pace per la dedizione nel tramandare la memoria alle nuove generazioni».