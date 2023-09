Virus Nipah dai pipistrelli, cos'è e quanto è pericoloso. Allarme in India (ma non sarà una nuova pandemia)

Per le autorità sanitarie del Kerala, in India, l'allarme Nipah è già rientrato. Eppure nei giorni scorsi era tornata la paura per il virus zoonotico che aveva fatto registrare sei casi, provocando due decessi. Il governo aveva scelto di chiudere le scuole e di tenere sotto osservazione un migliaio di persone a rischio per aver avuto dei contatti con i pazienti, nel distretto di Kozhikode, dove sono concentrate le infezioni. Dal 15 settembre, fanno sapere le autorità sanitarie dello stato, non sono stati registrati nuovi casi di Nipah. Le scuole però sono rimaste chiuse fino al 24 settembre e tutte le riunioni, comprese le funzioni religiose, vietate fino alla stessa data. I mercati invece sono stati riaperti già qualche giorno prima. Il Nipah è un virus zoonotico, trasmesso dai pipistrelli, che ha un alto tasso di mortalità che colpisce sia l'uomo che gli animali; identificato per la prima volta in Malesia, si diffonde in genere attraverso il contatto diretto con una fonte infetta.