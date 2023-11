Virus chikungunya minaccia l'Italia, i sintomi: dai dolori muscolari al mal di testa. Usa approvano il primo vaccino

Via libera dell'Fda (Food and Drug Administration) americana al primo vaccino al mondo contro la chikungunya. L'ombra invisibile dei virus minaccia la salute degli italiani. West Nile, Usutu, Toscana, Tbe (encefalite da zecca): sono solo alcune delle arbovirosi autoctone maggiormente presenti nel nostro Paese, cui si aggiungono quelle di importazione come Chikungunya, Zika e Dengue. Di quest'ultima si contano ora anche casi autoctoni. Solo in Lombardia parliamo complessivamente di oltre 200 casi nel 2023, di cui 97 di Dengue (su 298 totali in Italia). La West Nile, arbovirosi autoctona, segna 283 casi dall'inizio di maggio, di cui 166 nella forma neuro-invasiva e una maggior frequenza sempre in Lombardia: 53 casi confermati e 8 decessi sui 17 notificati. «Spesso sottostimate, le arbovirosi - causate da oltre 100 specie virali - sono malattie infettive trasmesse da zanzare, zecche e pappataci.

