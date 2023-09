Covid, variante Eris prevalente in Italia: aumento casi +44% in una settimana. I sintomi dell'infezione

La crescita di nuovi casi Covid in Italia si mantiene bassa anche se in aumento da tre settimane. Anche l’impatto sugli ospedali rimane limitato, in leggero aumento sia nelle aree mediche che nelle terapie intensive. Quante sono le nuove infezioni? In sette giorni sono 21.309 i nuovi casi, in aumento rispetto agli 14.866 della scorsa settimana (+44%), secondo quanto emerge dal bollettino settimanale del Ministero della Salute e dell'ISS. La variante Eris è prevalente: è stata sequenziata per il 42% delle volte rispetto al totale dei sequenziamenti.

Sale anche l'incidenza a 31 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 24 della scorsa settimana. Si registra una lieve crescita dei ricoveri in Area medica al 3% rispetto al 2,7% della scorsa settimana con un totale di 1.872 posti letto occupati. Cresce lievemente anche l'occupazione delle terapie intensive (0,6% rispetto allo 0,4% della precedente rilevazione) dove sono ricoverate 49 persone. La situazione, dunque, non è allarmante. I dati, è importante ricordarlo, sono quelli che emergono grazie ai test diagnostici. Solo chi esegue un tampone e scopre di essere positivo finisce nel monitoraggio. Bisogna considerare dunque una parte di popolazione asintomatica, o che sospetta di essersi infettata, ma non esegue il test.

Perché, allora, è giusto monitorare ancora i contagi Covid? Vediamo.

​Grafico: fonte ISS