I tempi bui della pandemia sembrano così lontani. E in parte lo sono. Ma non così tanto da abbassare la guardia. Perché, se anche le terapie intensive non sono più sature come lo sono state due o tre anni fa, il virus Sars-CoV-2 continua a circolare diffusamente in quasi ogni angolo del Pianeta. E in previsione della prossima stagione influenzale, la co-circolazione dei virus impone una certa prudenza, soprattutto dei più fragili e di chi vive vicino a loro.