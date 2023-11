Vaccino Covid, devo farlo? Posso fare anche quello per l'influenza? Domande e risposte

Quando e perchè fare il vaccino contro il Covid? È utile immunizzarsi anche contro l'influenza stagionale? Sta per arrivare l'inverno, ecco un vademecum pratico sui vaccini.

I vaccini aggiornati anti-Covid e quelli antinfluenzali «sono in arrivo nelle Regioni e, dunque, nelle farmacie. La campagna vaccinale partirà già la prossima settimana, pur con una tempistica diversa sul territorio». Lo sottolinea Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi). I vaccini, spiega Mandelli all'ANSA, «sono in arrivo dappertutto, ma saranno poi le Regioni ad organizzare le vaccinazioni. Le farmacie potranno effettuare entrambe le vaccinazioni e la macchina organizzativa, che non si è mai fermata, è pronta».

Quanto alle date di avvio della campagna vaccinale, ci sarà una certa variabilità a seconda delle Regioni. In Lombardia, ha sottolineato Mandelli, «a partire dal 5 ottobre le farmacie apriranno le agende e dal 9 ottobre i cittadini potranno prenotarsi, a partire quindi dal 16 ottobre le vaccinazioni cominceranno ad essere effettuate».