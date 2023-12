I contagi Covid continuano a crescere tanto che sono tornate a crescere le somministrazioni del vaccino in Italia. Al 21 dicembre le dosi sono state un milione e 721.365 come riferisce la dashboard disponibile sul sito del ministero della Salute. Il tutto in concomitanza con l'aumento dei contagi che registrano un + 10% nell'ultima settimana. Per la prima volta, oltretutto, sono disponibili vaccini per proteggere contro Covid-19, influenza e virus respiratorio sinciziale, noto come Rsv. Di seguito domande e risposte chiave sul Covid.

Covid, quanti sono i casi? Contagi in crescita del 10% rispetto ad una settimana fa