Vaccino antinfluenzale e Covid: a chi sono rivolti, quando non farli, quale scegliere e quanto costano

È «possibile la co-somministrazione dei nuovi vaccini aggiornati» anti- Covid «con altri vaccini, con particolare riferimento al vaccino antinfluenzale, fatte salve eventuali specifiche indicazioni d'uso o valutazioni cliniche», e con l'eccezione del vaccino contro il vaiolo delle scimmie (Mpox), per il quale vale «l'indicazione di una distanza di almeno 4 settimane». Lo evidenzia la circolare con le indicazioni e raccomandazioni per la campagna di vaccinazione autunnale/invernale 2023-2024 anti Covid-19, firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia. «Si raccomanda il rispetto dei principi delle buone pratiche vaccinali - si legge nella circolare - la valutazione del rapporto benefici-rischi specifico per età e genere e l'attenzione nel segnalare tempestivamente qualsiasi sospetta reazione avversa al sistema di farmacovigilanza dell'Aifa. Si rammenta che le sospette reazioni avverse ai farmaci, compresi i vaccini, possono essere segnalate sia dagli operatori sanitari che da ogni cittadino attraverso le modalità previste sul sito dell'Agenzia italiana del farmaco».