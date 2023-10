Novavax, arriva il vaccino aggiornato: effetti collaterali, chi può riceverlo ed effetti collaterali

Via libera negli Usa al vaccino anti-Covid aggiornato di Novavax. Lo annuncia l'azienda spiegando che l'ente regolatorio statunitense Fda ha concesso al vaccino proteico adiuvato (formula 2023-2024) l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) per l'immunizzazione di persone dai 12 anni in su. E subito dopo l'ok il vaccino è stato incluso anche nelle raccomandazioni emesse dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) del 12 settembre 2023. Le dosi, comunica l'azienda, saranno disponibili nei prossimi giorni negli States in migliaia di punti, da farmacie a studi medici.

