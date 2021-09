Monoclonali, aumentano le somministrazioni: +11% in una settimana. Il Lazio più di tutti

Non se ne sente quasi parlare, eppure i numeri delle prescrizioni di anticorpi monoclonali a pazienti Covid continuano a crescere. Dopo il +30% della settimana 20-26 agosto, in quella dal 27 al 2 settembre è stato registrato un ulteriore aumento, stavolta dell'11,7%. Sono state infatti 564 le prescrizioni settimanali, a fronte delle 505 dei sette giorni precedenti. I dati sono del 22° Report sugli Anticorpi Monoclonali per Covid-19 dell'Agenzia italiana del Farmaco (Aifa), da cui emerge che finora sono 8.434 i pazienti iscritti nei registri di monitoraggio di questi farmaci e che quindi ne hanno ricevuto una dose. Gli anticorpi monoclonali sono farmaci specifici contro il Covid-19, disponibili anche in Italia a partire da marzo scorso per persone con malattia da lieve a moderata particolarmente fragili e che sono ad alto rischio di progressione severa.

Grazie all'aumento di persone anziane e fragili vaccinate, le dosi settimanali prescritte sono calate in modo netto da aprile in poi: tra il 16 e il 22 aprile, erano state ben 945, mentre sono state appena 34 nella settimana dal 25 giugno al primo luglio. Tuttavia, da questo momento in poi il loro numero è in risalita costante, di pari passo al numero dei contagiati: le prescrizioni sono state 268 dal 30 luglio al 5 agosto, 302 dal 5 al 12 agosto, 389 dal 13 al 19 agosto, 505 dal 20 al 26 agosto. Sono 199, e distribuite in tutte le regioni, le strutture sanitarie che li hanno prescritti.