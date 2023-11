Mascherine, bisogna indossarle di nuovo? Ecco dove e cosa dicono gli esperti: «Proteggersi da influenza e Covid»

Il Covid «gira parecchio. Lo dicono i dati ufficiali, anche se ampiamente sottostimati, e lo si percepisce solo guardandosi intorno. Sapevamo che con il primo vero freddo avrebbe rialzato la testa, come fanno tutti i virus respiratori. L'importante è che non faccia troppi danni». Lo dice, in un'intervista a La Stampa, Gianni Rezza, l'ex direttore della Prevenzione al ministero della Salute, ora professore straordinario di Igiene all'Università San Raffaele di Milano.