Latte materno, una molecola di zucchero potenzia il cervello dei bimbi (e può allungare la vita del cervello)

«Basta un poco di zucchero», cantava Mary Poppins, protagonista di uno dei film più amati dai bambini. Non aveva torto: nel primo pasto dei neonati, ovvero il latte materno, esiste una piccola molecola di zucchero che secondo la scienza è in grado di potenziare il cervello in via di sviluppo dei neonati. E perfino lenire i mali del cervello quando invecchia. Ecco perché.