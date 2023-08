Gambe blu, il nuovo sintomo del long covid: arti diventano cianotici dopo 10 minuti in piedi

Dieci minuti in piedi e le gambe che diventano blu, per poi tornare del colore roseo normale dopo due minuti in posizione non eretta. Un team di medici accende i riflettori sul misterioso sintomo osservato in un paziente affetto da Long Covid, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza al riguardo, tra i pazienti alle prese con la sindrome post virus. La ricerca è stata pubblicata su 'The Lancet'. A firmare l'articolo è Manoj Sivan dell'università di Leeds. Protagonista dello strano caso delle gambe blu un uomo di 33 anni. Si tratta di un sintomo che viene definito dagli esperti «insolito», ma ha una spiegazione: il paziente al centro dello studio ha sviluppato «acrocianosi, un ristagno venoso di sangue nelle gambe», spiegano gli esperti.

