Covid, i sintomi (ignorati) e la fuga dal tampone. Vaia: «Attenzione a mal di gola, raffreddore e febbre». Quanto durano le nuove infezioni

Covid, il livello di guardia si è abbassato, a cominciare dagli anziani, i più esposti. Mentre l’allarme di queste feste riguarda proprio loro. Cominciamo dalle regole base: come da circolare, se si è sintomatici meglio restare a casa e stare alla larga dalle persone fragili o anziane. Nelle rsa, negli ospedali e studi medici, va indossata la mascherina. Gli ultimi dati rilevano in lieve incremento dei ricoveri nell’area medici e nelle terapie intensive ma non soglie di allarme e ospedali in crisi. Ciò che è importante è la vaccinazione, per anziani e fragili. Non si tratta di «rinunciare a baci e abbracci - sostiene Francesco Vaia, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute - ma è chiaro che se hai raffreddore o febbre non ci vai a Natale da nonno e nonna».