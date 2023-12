Covid, nuova variante a Natale? Pregliasco: «I sintomi sono più difficili da riconoscere»

Nuova variante del Covid in arrivo a Natale? «Ogni tre-quattro mesi ne esce un'altra», ammonisce Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università Statale di Milano. E i sintomi cambiano da «caso a caso». Questo vuol dire che non è più facilmente riconoscibile come prima, quando la perdita di gusto e olfatto erano segnali evidenti del virus. Ma se ne aggiungono di altri, che possono essere anche peggiori per il singolo. Vediamo quali.

