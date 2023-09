Rsa e reparti a rischio: ecco dove è già obbligatorio indossare le mascherine. Ma nuove mosse non possono essere eslcuse. Partiamo da alcuni punti fermi: quando si parla di Covid, ognuno di noi conosce almeno una persona attualmente positiva o che lo è stato di recente. Il coronavirus ha ripreso a correre in tutta Europa, per fortuna senza contraccolpi gravi sui sistemi sanitari. In Italia l'ultima settimana ha fatto registrare un incremento del 44 per cento dei contagiati (dato comunque poco attendibile perché chi ha i sintomi non sempre fa il test o, se lo fa, non lo comunica). Il Ministero della Salute ha disposto una nuova indagine sulle varianti più diffuse, tenendo conto che gli ultimi rilevamenti hanno verificato che in Italia la E.5 (Eris) è già al 43,5 per cento.

Eris, è in arrivo una nuova ondata Covid? Mascherine, tamponi, vaccini e comportamenti: il vademecum