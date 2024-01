Pochi giorni di abbuffate selvagge possono vanificare anche mesi di dieta e sacrifici in palestra. I risultati non si riflettono solo sulla bilancia, ma anche su alcuni valori nel sangue, indicatori importanti per una buona salute.

Come ad esempio il colesterolo che, secondo uno studio condotto dall'Università di Copenaghen e pubblicato sulla rivista Atherosclerosis, aumenta del 20% dopo le feste in 9 persone su 10. «Il colesterolo LDL è il valore più importante da controllare, e più basso è, meglio è - spiega Pasquale Perrone Filardi, presidente della Società italiana di chirurgia e direttore della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare dell'Università Federico II di Napoli - Se già presente in valori limite, anche un piccolo aumento può influire sul rischio di sviluppare infarti e ictus».

