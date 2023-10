Cimici da letto o pulci? Come riconoscerle: tutte le differenze (anche sulle punture)

Quali sono le differenze tra una cimice da letto e una pulce? E se compaiono delle bolle sul corpo, sono stato punto da questi insetti? C'è molta confusione dopo l'allarme del possibile arrivo degli insetti che hanno spaventato Parigi. Un'ondata di panico e disgusto attraversa ormai la Francia, a Parigi turisti e cittadini hanno paura anche a sedersi. La presenza delle cimici dei letti non è più solo un problema di hotel ed eventualmente case private: sono state scovate sui sedili di autobus e metro, treni ad alta velocità e all'aeroporto Charles de Gaulle, come dimostrano foto e video postati dai viaggiatori, che stanno facendo il giro del web. Durante l'estate, quando è cominciata l'infestazione, non sono stati risparmiati neanche i cinema.

