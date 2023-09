Cancro prostata, il nuovo studio sulla radioterapia: «Trattamenti ridotti del 75%»

Un nuovo studio sulla radioterapia contro il cancro alla prostata accende la speranza di trattamenti meno lunghi e meno invasivi. Le dosi, spiega lo studio internazionale, potrebbero essere ridotte di tre quarti, il che significa che sono sufficienti cinque dosi più elevate, invece delle circa 20 fornite ora. La ricerca ha coinvolto quasi 900 uomini con cancro alla prostata a medio rischio. Il ricercatore capo, il professor Nicholas van As del Royal Marsden Hospital, ha affermato che i risultati sono stati «eccezionali» per i pazienti. Prostate Cancer UK ha affermato che la scoperta ha il potenziale per far risparmiare tempo e denaro al servizio sanitario nazionale, pur offrendo agli uomini i migliori risultati.