Venerdì 6 Maggio 2022, 10:29 - Ultimo aggiornamento: 10:30

Ormai molti avranno familiarità con la variante Omicron di Sars-CoV-2, il virus che causa il Covid. Questa variante - così preoccupante - ha cambiato il corso della pandemia, portando a un drammatico aumento dei casi in tutto il mondo. Inoltre, sentiamo sempre più spesso parlare di nuove sottovarianti di Omicron con nomi come BA.2, BA.4 e ora BA.5. La preoccupazione è che queste sottovarianti possano portare a una reinfezione delle persone, portando a un altro aumento dei casi. Perché stiamo vedendo più di queste nuove sottovarianti? Il virus sta mutando più velocemente? E quali sono le implicazioni per il futuro del Covid? Perché ci sono così tanti tipi di Omicron? Tutti i virus, incluso Sars-CoV-2, mutano costantemente. La stragrande maggioranza delle mutazioni ha scarso o nessun effetto sulla capacità del virus di trasmettersi da una persona all'altra o di causare malattie gravi.

Omicron, la velocità delle sottovarianti

Quando un virus accumula un numero sostanziale di mutazioni, è considerato un lignaggio diverso (un po' come un ramo diverso su un albero genealogico). Ma un lignaggio virale - si legge in uno studio esclusivo del Guardian - non viene etichettato come variante finché non ha accumulato diverse mutazioni uniche note per migliorare la capacità del virus di trasmettere e/o causare malattie più gravi. Questo era il caso del lignaggio BA (a volte noto come B.1.1.529) etichettato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità Omicron. Omicron si è diffuso rapidamente, rappresentando quasi tutti i casi attuali con genomi sequenziati a livello globale. Poiché Omicron si è diffuso rapidamente e ha avuto molte opportunità di mutare, ha anche acquisito specifiche mutazioni proprie. Questi hanno dato origine a diversi sotto-lignaggi o sottovarianti.

Variante Omicron XQ isolata in Brasile per la prima volta: due contagiati a San Paolo

I primi due sono stati etichettati BA.1 e BA.2. L'elenco attuale comprende ora anche BA.1.1, BA.3, BA.4 e BA.5. Abbiamo visto sottovarianti di versioni precedenti del virus, come Delta. Tuttavia, Omicron ha superato tutti questi, potenzialmente a causa della sua maggiore trasmissibilità. Quindi le sottovarianti delle precedenti varianti virali sono molto meno comuni oggi e c'è meno enfasi nel rintracciarle.

Perché le sottovarianti sono un grosso problema?

Ci sono prove che queste sottovarianti di Omicron - in particolare BA.4 e BA.5 - siano particolarmente efficaci nel reinfettare le persone con precedenti infezioni da BA.1 o altri lignaggi. C'è anche la preoccupazione che queste sottovarianti possano infettare le persone che sono state vaccinate. Quindi ci aspettiamo di vedere un rapido aumento dei casi di Covid nelle prossime settimane e mesi a causa delle reinfezioni, che stiamo già vedendo in Sud Africa. Ricerche recenti suggeriscono comunque che una terza dose del vaccino Covid sia «il modo più efficace» per rallentare la diffusione di Omicron (comprese le sottovarianti) e prevenire i ricoveri ospedalieri associati al Covid. Recentemente, BA.2.12.1, ha anche attirato l'attenzione perché si è diffuso rapidamente negli Stati Uniti ed è stato recentemente rilevato nelle acque reflue in Australia. Anche se qualcuno è stato infettato dalla sottovariante di Omicron BA.1, la reinfezione è ancora possibile con le sottolinee di BA.2, BA.4 e BA.5 grazie alla loro capacità di eludere le risposte immunitarie.

Why are there so many new Omicron subvariants, like BA.4 and BA.5? Is the virus mutating faster? https://t.co/b3q5NzxRsZ — The Guardian (@guardian) May 6, 2022

Il virus sta mutando più velocemente?

Il virus in realtà muta in modo relativamente lento. I virus dell'influenza, ad esempio, mutano almeno quattro volte più velocemente. Sars-CoV-2, tuttavia, ha "sprint mutazionali" per brevi periodi di tempo. Durante uno di questi sprint, il virus può mutare quattro volte più velocemente del normale per alcune settimane. Dopo tali sprint, il lignaggio ha più mutazioni, alcune delle quali possono fornire un vantaggio rispetto ad altri lignaggi. Gli esempi includono mutazioni che possono aiutare il virus a diventare più trasmissibile, causare malattie più gravi o eludere la nostra risposta immunitaria, e quindi stanno emergendo nuove varianti.

Nuove varianti, Pregliasco: «Ci saranno altre epidemie, dobbiamo essere pronti. Bill Gates? Parole giuste»

Non è chiaro perché il virus subisca sprint mutazionali che portano all'emergere di varianti. Ma ci sono due teorie principali sulle origini di Omicron e su come abbia accumulato così tante mutazioni. In primo luogo, il virus potrebbe essersi evoluto in infezioni croniche (prolungate) in persone immunosoppresse (con un sistema immunitario indebolito). In secondo luogo, il virus potrebbe essere "saltato" in un'altra specie, prima di infettare nuovamente l'uomo. Quali altri trucchi ha il virus? La mutazione non è l'unico modo in cui le varianti possono emergere. La variante Omicron XE sembra essere il risultato di un evento di ricombinazione. È qui che un singolo paziente è stato infettato contemporaneamente da BA.1 e BA.2. Questa coinfezione ha portato a uno "scambio di genomi" e a una variante ibrida.

Altri casi di ricombinazione in Sars-CoV-2 sono stati segnalati tra Delta e Omicron, risultando in quello che è stato soprannominato Deltacron. Finora, i ricombinanti non sembrano avere una trasmissibilità maggiore o causare esiti più gravi. Ma questo potrebbe cambiare rapidamente con nuovi ricombinanti. Quindi gli scienziati li stanno monitorando da vicino.

Cosa potremmo vedere in futuro?

Finché il virus circola, continueremo a vedere nuovi lignaggi e varianti di virus. Poiché Omicron è attualmente la variante più comune, è probabile che vedremo più sottovarianti di Omicron e potenzialmente anche lignaggi ricombinanti. Gli scienziati continueranno a monitorare nuove mutazioni ed eventi di ricombinazione (in particolare con le sottovarianti). Utilizzeranno anche le tecnologie genomiche per prevedere come potrebbero verificarsi e qualsiasi effetto che potrebbero avere sul comportamento del virus. Questa conoscenza ci aiuterà a limitare la diffusione e l'impatto di varianti e sottovarianti. Guiderà inoltre lo sviluppo di vaccini efficaci contro varianti multiple o specifiche.