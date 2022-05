Covid, il bollettino di oggi 6 maggio: 43.947 casi e 125 morti, tasso di positività al 14,5%

Covid, il bollettino di giovedì 6 maggio 2022. Sono 43.947 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 47.039. Le vittime sono invece 125.

Covid Cina, a Shangai 4500 nuovi casi

La Cina ha registrato giovedì 356 nuovi casi di Covid-19 trasmessi localmente, di cui 245 a Shanghai e 55 a Pechino, dove la situazione resta difficile: in base agli aggiornamenti diffusi dalla Commissione sanitaria nazionale, le infezioni residue fanno capo a 11 province, come l'Henan (24 contagi), il cui capoluogo Zhengzhou, una città con quasi 13 milioni di abitanti, è da alcuni giorni in lockdown per contenere la diffusione del contagio. Shanghai, i cui 26 milioni di residenti restano ancora soggetti a restrizioni molto rigide, ha registrato altri 4.024 portatori asintomatici sui complessivi 4.272 segnalati a livello nazionale, oltre a 12 nuovi decessi. La situazione nell'hub finanziario cinese continua a mostrare segnali di miglioramento, secondo le autorità locali, con un calo di casi di circa 500 unità tra mercoledì e giovedì.