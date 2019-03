Infarto, misurare il calcio nelle arterie può aiutare a prevenirlo

Circa 6 milioni di persone entrano in un pronto soccorso ogni anno solo negli Stati Uniti con dolori al petto: Ma non tutti hanno un infarto, e molti non sono nemmeno a rischio, o sono a rischio molto basso, di averne uno. Un nuovo studio presentato all'American College of Cardiology Scientific Sessions di Atlanta dall'Intermountain Healthcare Heart Institute di Salt Lake City dimostra che l'identificazione della presenza o dell'assenza di calcio nell'arteria coronaria dei pazienti può aiutare a determinare il rischio futuro di una persona.

«La presenza di calcio dell'arteria coronaria può aiutarci a prevedere chi ha maggiori probabilità di avere un evento cardiaco, non solo nel prossimo futuro, ma anche quando arrivano i primi sintomi», assicura Viet Le, autore principale della ricerca. Per lo studio, i ricercatori hanno identificato 5.547 pazienti senza una storia di malattia coronarica che hanno avuto accesso all'Intermountain Medical Center con dolore toracico tra aprile 2013 e giugno 2016.

