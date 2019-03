Apnea notturna, cuore a rischio: questi i primi segnali di allarme

Stanchezza, irritabilità e soprattutto stress per il cuore: attenti all' apnea notturna . Il respiro si interrompe all'improvviso, nel sonno. La sindrome delle apnee ostruttive del sonno (Osas) colpisce uomini e donne, adulti e bambini, ma la percentuale è più alta per il sesso maschile: 13-14,3% contro il 5-6% di quello femminile.LEGGI ANCHE: Insonnia e apnee notturne: rischio incidenti stradali tre volte più alto LEGGI ANCHE: Patente di guida, stop a chi soffre di apnee notturne e patologie neurologiche Negli adulti si supera il 15% fra gli over 70, con un valore del 25% intorno agli 80 anni. Oltre l'85% di chi ha un quadro clinico di Osas non si è mai sottoposto ad esame. Il problema è che chi soffre di questa sindrome corre dei rischi cardiovascolari, anche se molti non lo sanno. A spiegarlo è, esperto di disturbi ostruttivi del sonno e responsabile del Servizio di Otorinolaringoiatria del Gruppo Ini-Istituto Neurotraumatologico Italiano, in vista della Giornata mondiale del sonno 2019 che si celebra il 15 marzo.