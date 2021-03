Vaccino AstraZeneca, arrivate stamattina 295mila nuove dosi

Questa mattina sono arrivate l'Aeroporto di Pratica di Mare, hub nazionale vaccini della Difesa, 295.200 dosi del vaccino anti Covid AstraZeneca. Per la prima volta verranno distribuite anche alle farmacie che sono i nuovi punti di somministrazione del vaccino individuati per accelerare la campagna.

«Dopo la suddivisione da parte del personale del Ministero della Salute, da questa sera inizierà la distribuzione nelle varie Regioni, in 101 farmacie e 11 siti stoccaggio della Difesa, a cura delle Forze Armate nell'ambito dell'"Operazione Eos" diretta dal Comando Operativo di vertice Interforze», si legge in una nota della Difesa. Il piano del Ministero guidato da Lorenzo Guerini, è stato predisposto dal Comando di Vertice Interforze della Difesa in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l'emergenza Coronavirus.

