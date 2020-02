Amuchina fatta in casa? Ecco la ricetta ufficiale Oms (no al "fai-da-te")

Amuchina per le mani fatta in casa? Si può fare, ma non fidatevi delle ricette che girano sui social. L'unica ricetta "ufficiale" è quella fornita dall'Oms, l'Organizzazione mondiale della Sanità, che in un documento disponibile qua sotto, guida passo passo alla preparazione della soluzione disinfettante.

L'ingrediente base è l'alcol etilico, efficacissimo per disinfettate in poche decine di secondi la pelle a patto che le mani siano pulite e che la concentrazione di alcool sia tra il 60% e l'80% circa. La ricetta dell'OMS per un litro di prodotto è la seguente:

833 ml di alcol etilico al 96%

42 ml di acqua ossigenata al 3%

15 ml di glicerina (glicerolo) al 98%

Acqua distillata oppure bollita e raffreddata quanto basta per arrivare a 1 litro

In questi giorni in Rete si è spesso letto che per ottenere una soluzione simile all'amuchina per le mani è sufficiente mescolare acqua e candeggina. Miente di più sbagliato, avvertono gli esperti: la candeggina o l'etanolo possono distruggere il virus, ma si usano solo per sanificare le superfici, non vanno spalmati sul corpo o sotto il naso.

