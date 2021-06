Vaccino sbagliato, due ragazze di 23 anni ricevono Astrazeneca invece di Pfizer: accertamenti in corso

Dovevano ricevere Pfizer e invece gli è stato iniettato Astrazeneca. Vaccino sbagliato per due ragazze di 23 anni, alle cui ieri, al Palasalute di Imperia, è stata somministrata una dose del farmaco anti covid anglosvedese anziché quello americano. Le due giovani donne stanno bene e le loro condizioni di salute saranno monitorate nei prossimi quindici giorni dal personale dell'Asl 1. L'azienda sanitaria locale sta cercando attraverso un'inchiesta interna di capire come sia potuto accadere lo scambio di vaccini.

Le due ragazze si sono accorte dell'errore leggendo il certificato rilasciato dopo il vaccino. «Stiamo compiendo accertamenti per capire cosa è successo - spiegano dall'Asl -. Fatti del genere non dovranno più accadere». Nei confronti di chi ha sbagliato potrebbero essere presi dei provvedimenti, qualora ci si trovi di fronte a una manifesta negligenza. Valutazioni sono in corso per capire, se somministrare alle due ragazza una seconda dose AztraZeneca oppure di Pfizer o Moderna.

Il precedente di Castellammare di Stabia

Sono stati altri i casi di errori nella somministrazione dei vaccini. Tra i più noti c'è quello di una ragazza in Toscana a cui sono state iniettate, in una volta sola, 4 dosi di Pfizer. Ma ci sono anche stati degli eventi più particolari: come un mix di vaccini sbagliato. Protagonista è stata una donna che, dopo aver ricevuto Astrazeneca come prima dose, ha ricevuto come richiamo Pfizer nell'hub vaccinale di Moscarella, a Castellammare di Stabia (Napoli).