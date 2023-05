Tumore al seno, l'intelligenza artificiale ci dirà se la malattia si diffonderà (salvando migliaia di vite)

Gli scienziati hanno sviluppato un’intelligenza artificiale in grado di prevedere se il cancro al seno di un paziente si diffonderà. La tecnologia infatti misura la risposta immunitaria dei linfonodi, grumi di tessuto delle dimensioni di un pisello che aiutano il corpo a combattere le infezioni. I test sui linfonodi delle persone con carcinoma mammario triplo negativo - una malattia aggressiva che è una con le maggiori probabilità di diffusione o ritorno - hanno scoperto che si potrebbe prevedere se è probabile che metastatizzi. Gli esperti hanno affermato che la svolta potrebbe portare a un trattamento più personalizzato basato sul profilo di rischio individuale di una donna, arrestando la malattia prima che diventi incurabile.

Tumore al seno, cellule staminali responsabili della crescita: scoperto il meccanismo

Tumore al seno, il modello sviluppato

I ricercatori del King’s College di Londra hanno sviluppato questo modello di intelligenza artificiale che hanno testato su oltre 5.000 linfonodi, donati da 345 pazienti.

Le cellule del cancro al seno in genere si diffondono prima ai linfonodi sotto l’ascella o all’ascella, che sono più vicini al tumore. Quando ciò accade, ai pazienti viene solitamente somministrato un trattamento più intenso per cercare di prevenire che si sviluppi altrove. Ma gli scienziati hanno scoperto che anche quando le cellule del cancro al seno non si erano diffuse ai linfonodi, si può prevedere se le risposte immunitarie registrano una probabilità che il cancro si diffonda in altre parti del corpo. Hanno utilizzato un programma per computer per eseguire l’analisi delle immagini dei linfonodi nei pazienti affetti da cancro, che sono stati quindi confrontati con le cartelle cliniche dei pazienti e osservare se il loro cancro al seno si era diffuso.

Researchers at King's College London have utilized #AI to predict with greater accuracy than human doctors whether breast cancer has spread to lymph nodes. This system, tested on over 1,000 patients, represents a significant advancement in #BreastCancer diagnosis and treatment. pic.twitter.com/RPTYRf0cWK — Kenny (@kennyle31) May 26, 2023

Tumore al seno, parlano i ricercatori

La dott.ssa Anita Grigoriadis, che ha guidato la ricerca presso la Breast Cancer Now Unit del King’s College di Londra, ha dichiarato: «Utilizzando la nostra intelligenza artificiale, abbiamo raccolto molte immagini dei linfonodi e ci siamo concentrati su schemi specifici. Quello che abbiamo visto è che quando osserviamo i linfonodi di molti pazienti e troviamo queste caratteristiche, sono un segnale che il paziente ha in qualche modo la capacità di trattenere più a lungo lo sviluppo di tumori in altri organi». E ha aggiunto: «Dimostrando che i cambiamenti dei linfonodi possono prevedere se il cancro al seno triplo negativo si diffonderà, abbiamo capito ancora meglio quanto sia importante il ruolo che la risposta immunitaria può svolgere nella comprensione della prognosi di un paziente».

Circa il 15% dei tumori al seno è triplo negativo e attualmente esistono pochi trattamenti mirati.

Da parte sua, il dott. Simon Vincent, direttore della ricerca, del supporto e dell’influenza presso Breast Cancer Now, ha dichiarato: «Ogni anno a circa 8.000 donne del Regno Unito viene diagnosticato un carcinoma mammario triplo negativo, che è una forma più aggressiva di cancro al seno, spesso con esiti peggiori rispetto ad altri tipi. Se, grazie a questa ricerca, sarà possibile fornire alle donne cure più personalizzate in base alla probabilità di diffusione del cancro al seno, tutto ciò potrebbe aiutare a salvare vite umane e ridurre stress e preoccupazioni. Attendiamo con impazienza ulteriori scoperte per capire come questo potrebbe funzionare nella pratica a beneficio delle donne colpite da questo tipo di cancro al seno».