Pfizer, paralisi facciale dopo entrambe le dosi per un 61enne. «Possibile effetto collaterale»

Martedì 20 Luglio 2021, 09:21

Due iniezioni di Pfizer e due paralisi facciali. Sia alla prima che alla seconda dose. È accaduto a un 61enne inglese ed è stato riportato sulla rivista BMJ Case Reports da Abigail Burrows, del Royal Surrey County Hospital NHS Foundation Trust, a Guildford. Due indizi, come diceva Agatha Christie, sono una coincidenza. E solo tre sono una prova. Ma gli esperti che hanno studiato il caso temono che si tratti di un nuovo effetto collaterale del vaccino a Rna messaggero. «Il fatto che i due episodi di paralisi facciale si siano manifestati nell'uomo immediatamente dopo ciascuna dose di vaccino - rilevano gli autori del lavoro - suggerisce in modo molto forte che la paralisi di Bell sia da attribuire al vaccino Pfizer-BioNTech, sebbene una relazione di causa-effetto non possa essere stabilita».

La paralisi di Bell è un tipo di paralisi del nervo facciale. Si manifesta come una debolezza o una paralisi improvvisa dei muscoli di un lato del viso dovuta a un malfunzionamento del nervo facciale che, tra le altre cose, muove i muscoli del viso, stimola le ghiandole salivari e lacrimali e controlla un muscolo implicato nell'udito. La causa in genere può essere un'infezione virale o un disturbo immunitario che gonfia il nervo facciale. Già durante le sperimentazioni cliniche dei vaccini Pfizer-BioNTech, Moderna e Oxford/AstraZeneca erano stati riferiti alcuni episodi di paralisi emifacciale.

I precedenti

Episodi di paralisi di Bell in passato sono stati associati anche ad alcuni altri vaccini tra cui alcuni per l'influenza e per il meningococco. L' uomo di 61 anni senza precedenti per questo tipo di paralisi ha avuto il primo episodio sul lato destro del viso a distanza di 5 ore dalla prima dose di Pfizer-BioNTech, poi un secondo episodio più grave sul lato sinistro del viso due giorni dopo la seconda dose. In entrambe le occasioni all'uomo - in pronto soccorso - sono stati prescritti dei cortisonici. Attualmente le condizioni di salute dell'uomo sono molto migliorate ed il paziente è ritornato quasi alla normalità.