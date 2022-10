Pfizer quadruplica il prezzo del vaccino, sarà venduto a 110 euro a dose

Pfizer prevede di quadruplicare all'incirca il prezzo del vaccino contro il Covid. Sarà venduto a circa 110 euro a dose dopo la scadenza dell'attuale programma di acquisto del governo degli Stati Uniti. L'annuncio arriva dalla dirigente della casa farmaceutica Angela Lukin.

Covid, vaccini: via libera a Pfizer e Moderna per i bambini a partire dai 6 mesi. L'ok di Ema

Wall Street si aspettava tali aumenti dei prezzi a causa della debole domanda di vaccini, il che significava che i produttori di vaccini avrebbero dovuto aumentare i prezzi per soddisfare le previsioni di entrate per il 2023 e oltre. Il governo degli Stati Uniti attualmente paga circa 30 dollari per dose a Pfizer e al partner tedesco BioNTech SE. Nel 2023 il mercato dovrebbe passare alle assicurazioni private dopo la scadenza dell'emergenza sanitaria pubblica statunitense. "Siamo fiduciosi che il prezzo negli Stati Uniti del vaccino contro il COVID-19 rifletta la sua efficacia in termini di costi complessivi e garantisca che il prezzo non rappresenti una barriera all'accesso per i pazienti", ha affermato Lukin.

Pfizer Inc expects to roughly quadruple the price of its COVID-19 vaccine to about $110 to $130 per dose after the United States government's current purchase program expires, Pfizer executive Angela Lukin said on Thursday. https://t.co/rRkijriCBI

— Reuters Health (@Reuters_Health) October 21, 2022