Influenza, la stagionale potrebbe "discendere" dal virus che causò l'epidemia di Spagnola

Il virus dell'influenza stagionale, l'H1N1, potrebbe essere un discendente diretto del virus che tra il 1918 e il 1919 causò la pandemia di influenza Spagnola. A confermarlo è uno studio condotto su 13 campioni genetici pubblicato sulla rivista Nature Communications e guidato da Istituto Robert Koch di Berlino e Istituto Rega di Lovanio, in Belgio.

La Spagnola uccise tra le 50 e le 100 milioni di persone

L'influenza Spagnola tra 1918 e 1919 uccise tra 50 e 100 milioni di persone in tutto il mondo e l'analisi genetica di questo virus è resa difficile dalla scarsità di campioni genetici disponibili risalenti a quel periodo. Solo negli anni 30 si ipotizzò che il virus aveva un origine virale, mentre recentemente si è avanzata l'ipotesi che il virus responsabile fosse un erede diretto del sottotipo H1N1, cioè quello attualmente in circolo.

Analizzati 13 campioni di tessuto polmonare estratti dai musei

Lo studio ha analizzato 13 campioni di tessuto polmonare conservati negli archivi storici di musei in Germania e Austria e, analizzandoli dal punto di vista genetico, ha ottenuto due genomi parziali in due campioni prelevati nel 1918 a Berlino e a Monaco di Baviera. I campioni sono stati confrontati con altri che risalivano a periodi diversi, prima e dopo il picco della Spagnola. È stata individuata così un'importante mutazione in un gene associato alla resistenza alla risposta immunitaria, che potrebbe essere anche responsabile dell'adattamento del virus all'uomo.

Il virus influenzale "discende" dalla Spagnola

I risultati indicano che tutti i suoi segmenti genomici dell'attuale virus influenzale H1N1 potrebbero discendere direttamente dal ceppo pandemico del 1918. Si aprono dunque nuove ipotesi sull'evoluzione del virus dell'influenza: altre ipotei ritenevano che il virus influenzale fosse emerso da uno scambio e un riassortimento di materiale genetico tra diversi virus.