Sabato 30 Marzo 2024, 10:23 - Ultimo aggiornamento: 10:37

Continua l'emergenza Dengue. Dopo il caso sospetto di Brescia, una nuova segnalazione è arrivata stamattina da Pesaro, nelle Marche, dove il sindaco ha emesso un'ordinanza per scongiurare il pericolo di diffusione. Punto da una zanzara mentre era in Argentina, l'uomo sarebbe già guarito, ma per via precauzionale il comune avrebbe deciso di isolare la sua abitazione e di effettuare un'operazione di disinfestazione.

Il nuovo caso

Un nuovo caso di Dengue sta allarmando l'Italia. Come riportato da "Il Resto del Carino", a seguito di una segnalazione di un residente di Pesaro, il comune ha deciso di effettuare un'operazione di disinfestazione e un intervento di profilassi contro la zanzara tigre. Punto mentre era in Argentina, l'uomo starebbe bene, ma per via precauzionale il sindaco avrebbe deciso di bonificare l'area intorno alla sua residenza «sulla base del principio di precauzione e per scongiurare il pur remoto pericolo di diffusione». Allertati con dei volantini gli abitanti della zona, a cui è stato consigliato di tenere porte e finestre chiuse durante il trattamento. Un fatto, questo, che preoccupa specialmente i commercianti: «Abbiamo visto l’avviso e ci hanno detto di non mettere le cassette di frutta e verdura all’esterno e così faremo. Non abbiamo timore per questa situazione, ma è chiaro che con l’arrivo dei clienti le porte non potranno sempre essere chiuse, ma ogni tanto si apriranno».

Il problema della Via Crucis

L'emergenza Dengue ha stravolto i piani anche della Via Crucis. Visto il nuovo caso in città, la parrocchia di San Carlo ha infatti deciso di celebrare il rito non con la tradizionale processione lungo le vie del quartiere, bensì dentro la chiesa.