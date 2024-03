Domenica 24 Marzo 2024, 08:28

FOLIGNO - Samaritani per caso donano un po’ di serenità a dei cittadini che hanno perduto il portafogli con documenti e denaro all’interno. Accade a Foligno dove al Comando della polizia locale guidato dal tenente colonnello Simonetta Daidone tra il 2023 e i primi mesi di quest’anno sono stati riconsegnati una quindicina di portafogli di cui era stato , nella quasi totalità delle situazioni denunciato, lo smarrimento e in qualche episodio chi l’aveva perduto non se ne era ancora accorto. Ad individuarli e consegnarli all’ufficio oggetti smarriti per le attività del caso sono sono stati sia gli stessi agenti del Comando ma, soprattutto, tanti cittadini che non ci hanno pensato due volte a fare il loro dovere. Portafogli che sono stati trovati in strada, in arredi parcheggio, in zone di campagna e di collina dove magari si va a fare una passeggiata in serenità. Il passo, però allo sconforto può essere brevissimo. Ma poi c’è la buona notizia. Arriva la chiamata dal comando e tutto prende una luce diversa.

IL PUNTO

Il rinvenimento dei portafogli è importante al di la del valore del borsellino e della somma in esso eventualmente riposta. Il valore principale lo ha sempre più spesso la componente affettiva. Il portamonete infatti può essere un ricordo personale, un qualcosa che viene tramandato tra generazioni o un oggetto ricevuto in dono per qualche ricorrenza. Ma ciò che fa ulteriormente la differenza è il rinvenimento dei documenti. La loro individuazione, infatti, evita l’avvio delle pratiche per la richiesta dei duplicati che possono interessare tessera sanitaria, carta di identità, patente di guida e altro. La buona azione dei samaritani per caso risolve, quindi, tanti potenziali problemi cui dovrebbe far fronte la vittima dello smarrimento. In quattro casi di rinvenimento e restituzione dei portafogli al loro interno c’era anche del denaro che è tornato in possesso di chi lo aveva perduto.

GLI EPISODI

Nel gennaio scorso due solerti cittadini avevano rinvenuto e consegnato alla polizia locale due portafogli: uno con 100 euro e l’altro con 600. Arrivando, quindi, a tempi recentissimi lo scorso fine settimana, invece, una turista in città per il “Mercato Europeo” ha trovato un portamonete con 250 euro all’interno e lo ha consegnato agli agenti e poi c’è stata la restituzione. Un’attività, quest’ultima, che ha visto il Comando della Locale incrociare il rinvenimento con le denunce di smarrimento presentate ad altri uffici delle forze dell’ordine. La vittima dello smarrimento aveva sporto denuncia ai carabinieri e quando smarrimento e rinvenimento hanno combaciato al Comando di viale Marconi c’è stata la riconsegna del portafogli con la samaritana per caso e la signora che aveva perduto il portafogli che si sono incontrate insieme a tutti i protagonisti della filiera di restituzione per suggellare questo ennesimo importante lieto fine. Una segnale di onestà, quello legato alla restituzione dei portafogli che racconta come il senso civico delle persone continua a crescere.