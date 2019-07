Allarme carenza sangue: appello a donare anche in estate. Ecco a chi rivolgersi

Con l'avvicinarsi di agosto iniziano le segnalazioni di carenze di sangue in diverse regioni. Lo rende noto il Centro Nazionale Sangue (Cns), che invita chi può ad andare a donare prima di partire per le vacanze. Il C spiega che «giovedì 25 luglio il sistema informativo Sistra, dove le regioni carenti o con una eccedenza inseriscono ogni giorno il proprio fabbisogno e le unità eventualmente disponibili, segnalava richieste per 235 sacche, a fronte di una disponibilità per la compensazione interregionale di appena 60. L'appello vale per tutto il territorio nazionale, anche perché l'autosufficienza è garantita anche dalla compensazione tra regioni, per cui chi raccoglie di più dona a chi è carente».



«In questi ultimi giorni anche regioni che solitamente raccolgono più sangue di quello che consumano hanno invece qualche problema a garantire la compensazione - spiega il direttore Generale del Cns Giancarlo Liumbruno - a rischio ci sono terapie salvavita, considerando ad esempio che per un paziente leucemico servono otto donatori a settimana o che le talassemie e le altre emoglobinopatie assorbono circa il 10% delle unità raccolte sul territorio nazionale, ma anche gli interventi chirurgici, se si pensa che ad esempio per un trapianto cuore-polmoni possono essere usate fino a 30-40 sacche di sangue».



Tutte le informazioni su come fare e per fugare eventuali dubbi, ricorda il Centro nazionale sangue, sono sul nuovo portale realizzato con il Ministero della Salute all'indirizzo www.donailsangue.salute.gov.it. Il consiglio è, per chi ha i requisiti, di andare a donare approfittando degli ultimi giorni prima delle ferie. Sul portale sono presenti tutte le indicazioni dei centri dove è possibile donare, delle caratteristiche che deve avere il donatore e degli esami che vengono effettuati al momento della donazione. Per far fronte alle carenze si sono attivate anche le associazioni, che stanno invitando gli iscritti a recarsi a donare.

