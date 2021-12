Novavax autorizzato in Italia, ok dell'Aifa: sarà usato per il ciclo primario (e non per il booster)

Via libera da parte dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, al nuovo vaccino anti-Covid Novavax, dopo l'approvazione dei giorni scorsi da parte dell'agenzia europea Ema. Il vaccino Novavax, secondo le indicazioni della commissione tecnico scientifica dell'Aifa, verrà utilizzato nella somministrazione come ciclo primario di vaccinazione e non come booster, ovvero non per il richiamo successivo. La vaccinazione prevede un ciclo vaccinale primario di due dosi a distanza di tre settimane l'una dall'altra.

«I dati disponibili sul vaccino Nuvaxovid - rileva la Cts - hanno mostrato una efficacia di circa il 90% nel prevenire la malattia Covid-19 sintomatica anche nella popolazione di età superiore ai 64 anni. Il profilo di sicurezza si è dimostrato positivo, con reazioni avverse prevalentemente di tipo locale».