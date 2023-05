Infezioni pelle, nuovo fungo colpisce due donne in America: «Pericoloso perché resiste ai farmaci»

C'è un nuovo fungo, molto contagioso, che infetta le donne. Il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) ha confermato al Mirror che due pazienti sono state colpite dai primi casi di un particolare tipo di fungo resistente ai farmaci, dopo aver accusato i sintomi di un'eruzione cutanea. Si tratta di un'infezione assimilabile a una forma di tigna.

Nuovo fungo molto contagioso, infezione accertata per due pazienti

Le pazienti si trovano negli Stati Uniti, hanno 28 e 47 anni, e sono state colpite dai primi casi noti di tigna resistente ai farmaci.

Le due donne, riporta il Mirrorr, presentavano lesioni sul collo, sui glutei, sulle cosce e sull'addome, e anche i membri della famiglia hanno accusato i sintomi.

David Denning, professore di malattie infettive all'Università di Manchester, ha rivelato che l'infezione, che può essere trasmessa facilmente nelle scuole e nelle case, si sta diffondendo in tutti i Paesi. Ha dichiarato: «Le infezioni fungine della pelle si trasmettono da una persona all'altra nelle scuole, nelle case e con i contatti intimi».

«Questo nuovo fungo si chiama Trichophyton indotineae, identificata per la prima volta in India. Si è già diffuso in Canada e Germania, e ora negli Stati Uniti», ha aggiunto dicendo che l'infezione infiamma la pelle.

La donna di 28 anni ha segnalato per la prima volta la comparsa di eruzioni cutanee nell'estate del 2021 e si è rivolta a un medico a dicembre dopo aver avuto grandi eruzioni squamose su tutto il corpo. Un dermatologo le ha diagnosticato la tigna e le ha prescritto un trattamento antimicotico nel gennaio 2022, dopo la nascita del suo bambino. Il problema è che i farmaci non hanno cambiato la situazione.

Celiachia nascosta nelle donne: astenia e dermatiti, serve la diagnosi precoce

Il trattamento con i farmaci non risolve

Successivamente le è stato somministrato un ciclo di quattro settimane di un altro antimicotico che alla fine ha eliminato l'eruzione cutanea.

Nel frattempo, una seconda donna, di 47 anni, ha iniziato a manifestare forti eruzioni cutanee durante un viaggio in Bangladesh. Anche lei si è rivolta ai dermatologi perché le creme e terapie utilizzate subito non hanno avuto alcun effetto. Anche a lei hanno somministrato due cicli di farmaci di quattro settimane che hanno contribuito a migliorare l'eruzione dell'80%. Anche lei presentava sintomi come eruzioni cutanee diffuse e squamose sulle cosce e sui glutei.

EXCLUSIVE: Warning 'world not prepared' as women infected with highly contagious fungal disease https://t.co/UYhICV0NJJ pic.twitter.com/PxHMWgM9vm — The Mirror (@DailyMirror) May 20, 2023



Denning ha detto che per due decenni hanno trattato queste infezioni con terbinafina orale per 3 settimane, con successo, fino all'arrivo di questa nuova specie fungina.

«La spiegazione più plausibile per la sua comparsa è l'uso frequente in India della terbinafina topica (crema e unguento), che non copre completamente l'area infetta o non penetra in profondità nella pelle, permettendo la fuoriuscita di varianti resistenti», ha spiegato ancora Denning.

«Fortunatamente l'itraconazolo alla dose di 400 mg al giorno è solitamente efficace. Ma per sapere se il fungo è o non è questa specie insolita e se è resistente o meno alla terbinafina, sono necessari test specializzati in un laboratorio di micologia».

Vaccino papilloma virus, è raccomandato anche ai maschi. «La trasmissione è sessuale»

Denning ha rivelato che «il mondo non è ancora preparato» a quella che diventerà un'epidemia di infezioni cutanee a causa delle temperature più elevate dovute ai cambiamenti climatici e alla resistenza dei farmaci.

La conclusione non è meno allarmante perché ha dichiarato: «Non ci sono abbastanza laboratori di questo tipo, ma sono disponibili in commercio test rapidi per la resistenza. Il mondo non è ancora preparato a quella che probabilmente diventerà un'epidemia di infezioni cutanee in lenta evoluzione».