Mercoledì 5 Aprile 2023, 06:57 - Ultimo aggiornamento: 07:04

Muoversi nello spazio in maniera tridimensionale, sciogliendo dolcemente ogni tensione nel corpo e liberando la mente dallo stress. È il momento della Gyrokinesis, la metodologia di allenamento dolce inventata da Juliu Horvath (ex ballerino di origini ungheresi, approdato poi a New York) che sta diventando un must per la generazione Silver degli over 60.

CORPO E MENTE

Nella Gyrokinesis, che è un marchio registrato e una disciplina diffusa ormai in tutto il mondo, il corpo e la mente sono concepiti come un "unicum", e i movimenti sono fluidi e adatti a tutti. Come spiega Deborah Messina, trainer di Gyrokinesis a Roma: «I benefici di questo metodo di allenamento sono molteplici e si adattano a qualsiasi età e condizione fisica, dai giovani ai senior, proprio perché esistono diversi format di esercizi. Lo scopo principale è mettere in moto la colonna vertebrale in tutte le direzioni, e creare spazio fra le articolazioni del corpo. Il format di base è seduti, su uno sgabello, per accedere al movimento in maniera soft».

Cristina Marino, la moglie di Argentero si allena a 40 giorni dal parto: «Le mamme inventano scuse per non fare niente», è bufera

LA RESPIRAZIONE

Nella Gyrokinesis è molto importante, precisa l'esperta, «il grounding, ovvero attivare la spinta della pianta dei piedi a terra per allungare al meglio la colonna vertebrale in entrambe le direzioni. Si lavora su pattern di respirazione e movimenti fluidi e ripetuti, per andare ad agire sul sistema fasciale e per sbloccare eventuali ristagni a livello energetico».

Oltre che sullo sgabello e in piedi, ci si può allenare a terra sul tappetino, e talvolta si utilizzano pesetti, nell'ottica di "espansione del movimento". Le lezioni iniziano sempre con un automassaggio (che il fondatore Juliu definisce «il risveglio dei sensi»), per prendere coscienza delle proprie zone contratte e aprire uno spazio dedicato a se stessi, al respiro consapevole e alle possibilità di espressione del corpo, per poi passare alla mobilizzazione della colonna. «A chi pratica consiglio i piedi nudi ancora di più che i calzettoni», aggiunge Messina, «per sentire meglio il contatto con il suolo e favorire il grounding».

Nella Gyrokinesis, grazie all'ausilio dello sgabello, si eseguono senza fatica e lentamente sequenze benefiche per la spina dorsale: movimenti di estensione, inarcamento, torsione, flessione, nelle sette direzioni di movimento naturale della colonna: avanti, indietro, sinistra, destra, torsione a sinistra, torsione a destra e circolare, così come avviene per tutte le articolazioni. La tecnica (che ingloba elementi di yoga, danza, ginnastica e tai chi) giova inoltre al benessere degli organi interni ed è indicata a scopo riabilitativo per trattare problematiche post traumatiche, forme fibromialgiche, scoliosi, rigidità delle catene muscolari. Per il pubblico femminile la Gyrokinesis è indicata in ogni fase della vita della donna, anche in gravidanza e nel post partum, e si rivela d'aiuto in menopausa, per contrastare i disturbi dell'umore e il rallentamento del metabolismo, con conseguente sovrappeso.

L'INTENZIONE

In sintonia con la mission del suo inventore Horvath, il cui motto è «l'intenzione è la forza motrice che muove il corpo», la pratica regolare della Gyrokinesis a livello psichico ed emotivo potenzia la forza di volontà e la concentrazione sui propri obiettivi. In ogni sessione, ampliando il respiro e superando leggermente i propri limiti, attraverso i movimenti fluidi si alleviano le tensioni fisiche ed emotive che molte volte sono alla radice dei dolori articolari, si riconquista una postura più armonica e si potenzia l'equilibrio. Questo tipo di workout è un valido supporto per atleti e danzatori, in tandem con l'attività agonistica, perché va a riparare gli scompensi prodotti da sport intensi e incrementa le naturali potenzialità del corpo.