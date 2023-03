Roma palestra a cielo aperto, a Montesacro ritorna l’evento “C’era aria di sport”. Il calendario

Minimoto, canottaggio calcio, pallavolo, basket. Ed ancora: nordic-walking, wing-tzun, ginnastica ritmica ed artistica. Sono le diverse discipline che saranno praticabili, a partire da domenica 2 Aprile e fino al prossimo 21 Maggio in tutto il territorio del Municipio III. Ritorna, così per il secondo anno consecutivo, la manifestazione “C’è aria di sport”, promossa dall'amministrazione municipale di Piazza Sempione e Coni Lazio. Parchi, piscine e campi da bocce - e la stessa Piazza Sempione - si trasformeranno in piccole palestre dove saranno accolti allenatori e chiunque abbia voglia di praticare oppure assistere alle esibizioni sportive.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Con l’arrivo della Primavera e delle calde giornate sono stati organizzati diversi appuntamenti:

Domenica 2 Aprile, al Tufello e Piazza degli Euganei, allenamenti e giochi sportivi. Dalle 10.00 fino alle 16.00.

Sabato 15 ( Aprile) corsi di nuoto gratuiti presso la piscina comunale di via del Gran Paradiso, 93.

Domenica 16, torneo di scacchi libero e gratuito in Piazza Sempione.

Sport ed allenamenti nel mese di Maggio:

Domenica 7, allenamenti e giochi sportivi - gratuiti - nelle piazze e nei parchi. Dalle ore 9.00 alle 13.00.

Sabato 13, Torneo di bocce gratuito e libero, alla Bocciofila Kennedy, in via Monte Petrella, 29.

Domenica 14, la “Race for Children”. E l’ultimo appuntamento previsto per domenica 21 Maggio.

“Siamo molto soddisfatti”, ha commentato al Messaggero l’assessore per le Politiche Sportive ( Municipio III, ndr) Matteo Zocchi. “La manifestazione vuole valorizzare le aree verdi del nostro territorio, rendendole maggiormente attrattive e migliorando anche il benessere dei cittadini e delle cittadine di ogni età. Non è ancora finita, in cantiere abbiamo molte iniziative che nelle prossime settimane riempiranno il calendario di sport libero e gratuito in tutto il territorio."