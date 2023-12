Eutanasia, i casi in Italia: sei persone aiutate con disobbedienza civile. E 14mila le richieste di informazioni

Nel 2023, sei persone, hanno ottenuto aiuto medico alla morte volontaria; attraverso azioni di disobbedienza civile in Svizzera e di assistenza medica legale in Italia. Dai dati diffusi emerge che sono tre le persone che hanno ottenuto l'accesso alla morte volontaria assistita in Italia di cui due seguite dal collegio legale dell'associazione.

A dicembre in Friuli dove Anna di Trieste ha ottenuto, per la prima volta in Italia, l'assistenza completa del Ssn.

I numeri, molte le richieste quasi 14.000

In base a quanto emerge dai dati negli ultimi 12 mesi sono arrivate 13.977 richieste di informazioni sul fine vita tramite il Numero Bianco coordinato dalla compagna di Dj Fabo Valeria Imbrogno e le email dirette all'associazione.Si tratta di una media di 38 richieste al giorno con un aumento del 23,8% in confronto ai 12 mesi precedenti. Nel dettaglio: 2.470 richieste di informazioni su eutanasia e suicidio medicalmente assistito (circa 7 richieste al giorno, +16,7% rispetto all'anno precedente) e 782 richieste di informazioni rispetto all'interruzione delle terapie e alla sedazione palliativa profonda (circa 2 richieste al giorno, +35,5% rispetto l'anno precedente). Informazioni riguardanti le procedure italiane o contatti con le strutture svizzere per il percorso di morte volontaria medicalmente assistita sono state fornite a 533 persone (51% donne, 49% uomini).