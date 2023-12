Cosa sono gli otoliti e quali sono i sintomi

Giovedì 28 Dicembre 2023, 12:40 - Ultimo aggiornamento: 12:41

Gli otoliti sono minuscole formazioni di ossalato di calcio, noti come "sassolini", presenti sulle cellule dell'orecchio interno, essenziali per il sistema di equilibrio e orientamento del corpo. Situate sopra le cellule sensoriali, spiega l'Istituto Superiore della Sanità, gli otoliti stimolano le ciglia durante i movimenti della testa, inviando informazioni al cervello sulla posizione della testa. Tuttavia, se gli otoliti si staccano e si spostano liberamente nei canali semicircolari dell'orecchio, possono causare la vertigine posizionale benigna (VPB) o vertigine posizionale parossistica benigna (VPPB). Questa condizione si manifesta in intense vertigini di breve durata, spesso legate a cambiamenti di posizione. Se trattata adeguatamente, la VPB può guarire senza interventi chirurgici o farmaci. I sintomi includono vertigini intense, nausea, vomito e movimenti involontari degli occhi (nistagmo). Il trattamento prevede manovre per riposizionare gli otoliti.