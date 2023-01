Martedì 10 Gennaio 2023, 15:31 - Ultimo aggiornamento: 16:19

A che ora smettere di mangiare per dimagrire? La risposta è nell'ultimo studio pubblicato dall'Università di Harvard. Per la dieta può risultare fondamentale più l'orario che gli alimenti. È bene quindi chiedere consiglio al proprio nutrizionista anche il momento in cui è opportuno non aprire più il frigorifero.

A che ora bisogna smettere di mangiare per dimagrire? Lo studio di Harvard

I risultati dello studio sono stati diffusi sul sito della prestigiosa accademia all'inizio del 2023 e pubblicati sulla rivista scientifica Cell Metabolism il 4 ottobre del 2022. Come è stato condotta la ricerca? È stato chiesto a 16 persone in sovrappeso di seguire diete identiche, ma con due orari dei pasti diversi. Nel primo programma, per sei giorni consecutivi, i partecipanti hanno fatto colazione, pranzo, cena e hanno terminato l'ultimo pasto sei ore e mezza prima di coricarsi. Nel secondo programma, invece, gli stessi pasti terminavano quattro ore dopo e due ore e mezza prima di coricarsi.

La scoperta

Gli scienziati dell'Università di Harvard si sono concentrati in particolare sugli ormoni regolatori dell'appetito, la temperatura corporea, il dispendio calorico e le cellule adipose dei partecipanti. La scoperta sui partecipanti? Mangiare più tardi aumenta l'appetito, diminuisce il numero di calorie bruciate e favorisce l'accumulo di grasso. Fattori che nel tempo possono portare all'aumento di peso.

L'orario a cui andare a dormire per dimagrire

Per evitare di ingrassare, ma anche per dormire meglio, è consigliabile cenare intorno alle 19:00 e finire l'ultimo pasto sei ore e mezza prima di andare a letto. Questa la conclusione a cui sono giunti i ricercatori.