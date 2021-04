Covid Italia, bollettino oggi 18 aprile: i nuovi casi in Veneto, Toscana, Marche, Basilicata

Covid Italia. Il bollettino del 18 aprile. Ecco i dati diffusi dalle Regioni. Ieri in tutto il Paese erano stati registrati 15.370 contagi e 310 vittime.

Veneto

Sono 761 i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, mentre si contano 16 ulteriori decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Cala il numero dei ricoveri nei normali reparti medici, oggi 1.503 (-17), mentre è stabile l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive, 263 (+2). I soggetti attualmente positivi in regione sono 26.444.

Toscana

I nuovi casi di positivi al Covid registrati nelle 24 ore in Toscana sono in calo rispetto a ieri, 958 ma su 20.407 test effettuati, di cui 14.362 tamponi molecolari e 6.045 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 4,69% (14,5% sulle prime diagnosi). Lo riporta sui social il presidente Eugenio Giani aggiornando l'evoluzione della pandemia. Ieri lo stesso rapporto riferiva di 1.150 nuovi positivi su 26.865 esami totali, numero di test nettamente superiore a quelli del giorno dopo, e tasso percentuale del 5,01%.

Marche

Sono 277 i positivi al covid rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore tra le nuove diagnosi: 113 in provincia di Pesaro Urbino, 53 in quella di Ancona, 42 in quella di Macerata, 31 in quella di Ascoli Piceno, 23 in provincia di Fermo e 15 fuori regione. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore «sono stati testati 3.491 tamponi: 1.777 nel percorso nuove diagnosi (di cui 416 nello screening con percorso Antigenico) e 1.714 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 15,6%)».





Basilicata

In Basilicata sono 147 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (146 sono residenti), su un totale di 1.357 tamponi molecolari, e zero decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati sono 80. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.558 (+66), di cui 5.375 in isolamento domiciliare. Sono 15.623 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 479 quelle decedute.



