Zona gialla, pubblico negli stadi da maggio: fino a 1.000 spettatori. Ripartono anche calcetto e altri sport

In zona gialla da sabato 1 maggio sarà consentito l'accesso del pubblico in impianti all'aperto fino a un massimo di 1.000 spettatori ed al chiuso fino ad un massimo di 500 per tutti gli eventi sportivi agonistici e riconosciuti di preminente interesse nazionale da CONI e CIP. Nello schema di decreto che il dipartimento sport sottoporrà nei prossimi giorni al Cdm, inoltre, si indicherà la possibilità di tornare dal 26 aprile a fare sport anche di contatto - dal calcetto alle partite di altre discipline - nelle regioni in zona gialla. Lo apprende l'Ansa da fonti governative.

