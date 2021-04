17 Aprile 2021

ROMA Funzionerà un po’ come il pass di Carlo Verdone e si dovrà esibire insieme ad un documento di identità. Parliamo del tant’è volte annunciato pass vaccinale che permetterà di muoversi tra regioni, andare allo stadio, al cinema e a tutti gli eventi pubblici al chiuso o al privato. Sarà rilasciato a chi si è già vaccinato, con le due dosi, o a chi ha avuto il Covid. Differente dal risultato del tampone che dovrà invece essere fatto nelle quarantotto ore precedenti se si vuole prender parte ad analoghi eventi.

Il pass vaccinale non avrà però valore all’estero anche se a Bruxelles si sta studiando qualcosa di simile in vista della stagione turistica e della necessaria ripresa del traffico aereo.

Per sapere chi lo emetterà occorrerà attendere il decreto che stabilirà se il compito sarà affidato al ministero dell’Interno o della Salute. Entro un paio di settimane, in tempo per le riaperture del 26, si chiarirà anche la durata del certificato.

A cosa serve

L’annuncio è stato dato dallo stesso Mario Draghi e mira a rendere più facili gli spostamenti e la partecipazione ad eventi. Soprattutto servirà per rivitalizzare il settore turistico duramente colpito dalla pandemia e dalle conseguenti chiusure.

Non è ancora chiaro se sarà fruibile non solo in via cartacea o attraverso un app che permetta di portarlo sempre con se in modo da esibirlo in ogni occasione. A tutti gli effetti si tratta di un’accelerazione rispetto al Gree pass europeo che dovrebbe invece servire a favorire gli spostamenti tra Paesi.

Per ora i vaccinati possono esibire il certificato che rilasciano gli hub vaccinali che però diventano un vero e proprio lascia-passare solo se si è completato l’iter vaccinale con la seconda dose.