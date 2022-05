Omicron, Pregliasco: «In autunno avremo 20 milioni di contagi, probabile ritorno delle mascherine»

Fabrizio Pregliasco parla di cifre. E mette in guardia gli italiani. «In autunno ci sarà un'ondata di 20 milioni di contagi, un terzo degli italiani, lo dico perché sarà utile saperlo prima per esser preparati». Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il professore e Direttore Sanitario dell'Ircss Istituto Ortopedico Galeazzi Milano.

APPROFONDIMENTI SALUTE Foto OMICRON Burioni: «Bill Gates? Impossibile fare previsioni» COVID Mascherine al lavoro, cosa succede L'INTERVISTA Nuove varianti, la situazione L'ESPERTO Bassetti: «Mascherine fungono più da ansiolitici... MASCHERINE Mascherine, da Roma a Milano naso e bocca ancora coperti dentro... ROMA Mascherine, cade l’obbligo. La paura dei negozianti a... IL PUNTO Omicron, cosa accadrà in autunno? Bassetti: «Il... L'INTERVISTA Omicron, stop all'isolamento per i vaccinati? Pregliasco:... L'ESPERTO Mascherine al chiuso, Andreoni: «Tenerle anche a maggio,... ITALIA Mascherine: non sono più obbligatorie dentro i negozi ma...

Mascherine, Bassetti: «Talebanismo italico, fungono più da ansiolitici che da reale protezione»

Mascherine, da Roma a Milano naso e bocca ancora coperti dentro i negozi: prevale la prudenza

«Magari bisognerà fare qualche restrizione, è possibile che si debba reintrodurre l'obbligo di mascherina in qualche caso», aggiunge Pregliasco sottolineando che una vaccinazione dopo l'estate «sarà una vaccinazione raccomandata, nelle stesse modalità del vaccino antinfluenzale». I fragili che l'hanno già fatta «in autunno faranno un richiamo perché dopo quattro mesi stiamo vedendo che si verifica un calo della protezione», conclude.

BURIONI COSA HA DETTO - «Dobbiamo guardare gli ospedali e le rianimazioni: le cose stanno andando bene. Dobbiamo però anche guardare al Sudafrica. Lì sono apparse due nuove varianti in grado di rinfettare le persone. Il Sudafrica ha fatto una scelta molto particolare, quella di non imporre particolari restrizioni. Per cui in quel Paese il virus probabilmente circolerà. Speriamo che dia dei casi senza dare dei ricoveri. Le prossime settimane saranno molto importanti per capire cosa fanno queste nuove varianti. Incredibilmente là, la variante Omicron, che ci aveva fatto tanto preoccupare in gennaio, è praticamente sparita», ha spiegato Roberto Burioni ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3.

Covid, perché alcuni sono asintomatici? Le cause (genetiche) in uno studio italiano

Sulle nuove sub-varianti di Omicron: «Dobbiamo capire se queste varianti sono più contagiose o semplicemente riescono a rinfettare le persone già infettate. Ancora non lo sappiamo, ma quello che abbiamo visto – anche se sono dati preliminari – è di nuovo che sembra che chi è stato vaccinato abbia una protezione maggiore. Un motivo per continuare a utilizzare il vaccino che abbiamo, che sembra ancora funzionare». Sulle prescrizioni della quarta dose: «Chi ha contratto il Covid dopo aver fatto la terza dose, al momento non deve fare la quarta dose. Invece, chi ha fatto due dosi e contratto il Covid, deve fare la terza dose 120 giorni dopo. Teniamo sempre però le antenne alzate, perché sono conoscenze che stiamo acquisendo ora». Sulle previsioni di Bill Gates sul Covid: «Io non sono d’accordo con Bill Gates, che sarà un genio del computer ma non della virologia. È impossibile prevedere il futuro. Non è il lavoro degli scienziati, ma degli astrologi. Non sappiamo quello che accadrà. Ritengo che l’emergenza di una variante più cattiva si debba scontrare con il fatto di avere in questo momento sul campo delle varianti più buone, ma contagiosissime. Quindi in competizione potrebbero non permettere alla variante più cattiva di emergere, ma non si possono fare previsioni».