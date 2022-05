Mascherine al lavoro, Gismondo: «Inconcepibile la differenza tra settore pubblico e privato, è una scelta politico-sindacale»

Mascherina al lavoro raccomandata nel settore pubblico, ancora per un po' obbligatoria nel privato: lo trova «assolutamente non concepibile» Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano. «Il rischio del virus - dice all'Adnkronos Salute - c'è o non c'è a prescindere che una persona lavori a uno sportello pubblico o in un ufficio privato».

«Come sempre siamo di fronte a scelte di tipo politico-sindacale» e non di natura scientifica, osserva l'esperta. «Evidentemente - aggiunge - la burocrazia, contratti di lavoro, impediscono di accettare comunque una misura trasversale» come la caduta dell'obbligo del dispositivo di protezione.

