Cimici dei letti, cosa fare? Lopalco: «Disinfestazione, altrimenti ritornano. Problema della case più modeste»

Le infestazioni di cimici dei letti, segnalate soprattutto in Francia e anche in alcune città italiane, cominciano a destare preoccupazione, ma non si tratta di un fenomeno insolito. Secono l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all'Università del Salento, non sono «un problema nuovo, né in Italia né oltralpe. Il consiglio che diamo, in caso di sospetta infestazione è di rivolgersi senza indugio a professionisti».

Se dunque ci si accorge della presenza di questi parassiti «è bene informare il locale servizio di igiene e quindi, in caso di conferma di infestazione - ribadisce Lopalco all'Adnkronos Salute - provvedere alla disinfestazione servendosi di servizi professionali».

«Se non si fa una disinfestazione professionale le cimici ritornano», precisa Lopalco, evidenziando la necessità di interventi mirati e specialistici. «ll problema è che non tutti lo fanno perché costa».